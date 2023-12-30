Гаджиев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» вселяет надежду»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что бы хотел увидеть в РПЛ в 2024 году.

«Хотелось бы, чтобы борьба за чемпионство на этот раз оказалась более жесткой. В этом смысле вселяет надежду «Краснодар», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Функционер отметил, что последние пять лет у «Зенита» не было стабильных конкурентов, но сейчас хотелось бы увидеть чемпионскую борьбу до самого финиша.

В первой части сезона РПЛ было сыграно 18 туров, по итогам которых лидером в турнирной таблице является «Краснодар» (38 очков). На второй строчке идет «Зенит» (36), а на третьей — «Динамо» (32).