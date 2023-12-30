«Зенит» подписывает очередного футболиста из Бразилии. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», атакующий полузащитник Артур станет игроком «сине-бело-голубых» на следующей неделе.

По нашим данным, за «Зенит» Артур будет выступать под номером 7. Этот номер свободен после ухода из питерской команды Зелимхана Бакаева.

В феврале Артур отпразднует свой 26-й день рождения. В настоящий момент атакующий полузащитник на родине представляет «Палмейрас».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.