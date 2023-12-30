Шавло: Разочарования года? «Сочи» и «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Шавло рассказал, какие российские команды его разочаровали в этом году.

«В этом году разочаровала команда «Сочи». «Спартак» еще нестабильно играл в этом году. 5 место — это не та позиция, на которой должны находиться «красно-белые», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Бывший генеральный директор «Спартака» надеется, что весной команда Гильермо Абаскаля сможет улучшить свое положение в таблице.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятой строчке в РПЛ, имея в копилке 30 очков. «Сочи» находится на последнем месте, в активе южан всего 11 баллов.