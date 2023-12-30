Юрист Черчесова заявил, что тренером интересуются в ОАЭ

Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова рассказал, что его клиентом заинтересовались на Ближнем Востоке – в жарких Объединённых Арабских Эмиратах.

«Есть заинтересованность из ОАЭ и со стороны многих других команд. Черчесов отпразднует Новый год и войдет в 2024 с новыми мыслями и идеями», - говорит Агузаров телеканалу «Матч ТВ», добавив, что у специалиста нет никакой спешки относительно решений о будущем.

Напомним, что Станислав Саламович никого не тренирует уже с июля. Тогда после конфуза с «Ференцварошем» в квалификации в Лигу чемпионов он был уволен с поста главного тренера венгерского топ-клуба. С тех пор Черчесов остаётся без тренерской работы.