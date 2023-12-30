Эксперт выделил лучшего легионера «Динамо»

Бывший форвард московских динамовцев Олег Терёхин назвал имя легионера, которого прямо сейчас видит лучшим в составе «бело-голубых».

«Муми Нгамале. Мне он очень нравится, хороший футболист, в «Динамо» один из лучших. Но вообще все иностранцы хорошо вписались в игру», - рассуждает Терёхин для телеканала «Матч ТВ».

Нгамалё выступает за московский клуб с сентября 2022 года. Игроку атаки 29 лет, в этом сезоне Муми оформил три гола и четыре голевые передачи в 21 игре РПЛ и Кубка России. Контракт легионера рассчитан с командой до конца текущего сезона.

Ранее Терёхин назвал позицию, которую «Динамо» необходимо усилить этой зимой.