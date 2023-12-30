Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эксперт выделил лучшего легионера «Динамо»

30 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший форвард московских динамовцев Олег Терёхин назвал имя легионера, которого прямо сейчас видит лучшим в составе «бело-голубых».

«Муми Нгамале. Мне он очень нравится, хороший футболист, в «Динамо» один из лучших. Но вообще все иностранцы хорошо вписались в игру», - рассуждает Терёхин для телеканала «Матч ТВ».

Нгамалё выступает за московский клуб с сентября 2022 года. Игроку атаки 29 лет, в этом сезоне Муми оформил три гола и четыре голевые передачи в 21 игре РПЛ и Кубка России. Контракт легионера рассчитан с командой до конца текущего сезона.

Ранее Терёхин назвал позицию, которую «Динамо» необходимо усилить этой зимой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин Муми Нгамалё ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
18:32 · Россия. Премьер-лига
Ловчев под конец года раскритиковал Дуарте
18:29 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» вселяет надежду»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Разочарования года? «Сочи» и «Спартак»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Юрист Черчесова заявил, что тренером интересуются в ОАЭ
17:45 · Россия. Премьер-лига
Эксперт выделил лучшего легионера «Динамо»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: В Европе и МЛС следят за Батчи
17:38 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Лаксальт – опорник от безысходности»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, как проведёт отпуск
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко выбрал команду РПЛ, которая его удивила
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко назвал разочарование года в РПЛ
17:06 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» продаст полузащитника «Акрону»
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» заслуженно находится на первом месте» — Корниленко
16:35 · Россия. Премьер-лига
Корниленко назвал пятёрку лучших игроков РПЛ в первой части сезона
16:25 · Россия. Премьер-лига
Корниленко назвал самого талантливого игрока России — это не Пиняев
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Абаскаль – худший тренер РПЛ в 2023 году»
Все новости
Рекомендуем