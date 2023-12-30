Агент: В Европе и МЛС следят за Батчи

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Краснодара» Жоау Батчи, ответил на вопрос о будущем своего клиента в стане «быков».

«Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок «Краснодара», — приводит слова Мариньо портал «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний футболист выступает за кубанский коллектив с 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 выхода на поле во всех турнирах, один забитый мяч и четыре результативные передачи.

Трудовой договор Батчи с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость вингера составляет три с половиной миллиона евро.