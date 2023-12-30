Терёхин: «Лаксальт – опорник от безысходности»

Бывший динамовский форвард Олег Терёхин не видит в уругвайце Диего Лаксальте опорного полузащитника, который прямо сейчас необходим «бело-голубым». Именно на эту позицию Лаксальта ставит тренер московского «Динамо» Марцел Личка.

«Сейчас клубу необходим опорник, разрушитель. Лаксальт всё равно играет в атаку, он опорник от безысходности», - рассуждает Терёхин для телеканала «Матч ТВ».

30-летний Лаксальт сыграл за «Динамо» в этом сезоне в 17 поединках во всех турнирах, голами не отличился, зато оформил четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует ещё почти три года – до лета 2026 года.