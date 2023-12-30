Тикнизян рассказал, как проведёт отпуск

Один из лучших игроков Российской премьер-лиги, защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как встретит наступающий Новый год и как проведёт свой отпуск.

«Новый год по-семейному отмечу, в кругу родных и близких. По поводу отпуска: немного отдохну в Дубае, перезаряжусь, а там уже с командой будем готовиться к возобновлению чемпионата», - говорит футболист Legalbet.

Как добавил Тикнизян, он больше предпочитает всё же активный отдых, нежели загорать на пляже.

Напомним, что Тикнизян является результативным защитником. В этом сезоне Наир уже оформил восемь голов в ворота соперников во всех турнирах, а также отдал пять голевых передач.