​Ещенко выбрал команду РПЛ, которая его удивила

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил, какая команда Российской премьер-лиги смогла удивить его в уходящем 2023 календарном году.

Ещенко сделал выбор в пользу «Краснодара», который лидирует в чемпионате России после восемнадцати сыгранных туров.

«Краснодар» меня удивил больше всего. Отмечу всю команду, а не какого-то одного игрока. Футбол – командная игра», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Краснодар» в восемнадцати турах Премьер-лиги смог раздобыть 38 зачётных баллов. Второй «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два очка. Чемпионат продолжится в начале весны.

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