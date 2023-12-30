​Ещенко назвал разочарование года в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал команду, которая его разочаровала в уходящем календарном году.

«Больше всего меня разочаровал тот факт, что «Сочи» с таким бюджетом находится на последнем месте. Вылет из РПЛ? Всё к этому идет. Хотя есть и хорошие погодные условия, и инфраструктура, и стадион», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

В восемнадцати прошедших турах чемпионата России сезона 2023/2024 «Сочи» смог набрать только одиннадцать зачётных баллов. Недавно команду принял экс-тренер сборной Испании Роберт Морено. Он будет пытаться решить задачу по сохранению для команды прописки в главном футбольном дивизионе России.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.