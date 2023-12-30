«Краснодар» заслуженно находится на первом месте» — Корниленко

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Я с большим уважением отношусь к «Краснодару» и к тому, что делает Сергей Галицкий. Они заслуженно находятся на первом месте», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

По мнению функционера, в нынешнем сезоне борьба за трофей будет идти до самого последнего тура.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 38 зачетных баллов. На второй позиции с 36 баллами располагается «Зенит», а на строчку ниже идет московское «Динамо», в копилке которого 32 очка.

Отметим, что «Крылья Советов» завершили первую часть сезона на шестом месте, набрав 29 очков.