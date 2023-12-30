Корниленко назвал пятёрку лучших игроков РПЛ в первой части сезона

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выбрал лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

В беседе с «Чемпионатом» функционер заявил, что на первую строчку он поставит Гарре, на вторую — Глушенкова, на третью — Кордобу, а далее в его рейтинге идут Вендел и Тюкавин.

Напомним, российский чемпионат находится на зимней паузе. На перерыв лидером турнирной таблицы ушел «Краснодар», который в 18 поединках смог набрать 38 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32).

Возобновление РПЛ состоится в начале марта следующего года.