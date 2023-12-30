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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко назвал самого талантливого игрока России — это не Пиняев

30 Декабря 2023 • 16:25 Комментировать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился комментарием о нападающем «Локомотива» Максиме Глушенкове.

Напомним, с 2021 по 2023 год футболист выступал за самарский клуб.

«Глушенков — самый талантливый российский игрок. Выдал яркую и результативную первую часть РПЛ. «Локомотив» с ним и без него — это две разные команды», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Корниленко Максим Глушенков ещё теги
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