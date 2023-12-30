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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци: «Абаскаль – худший тренер РПЛ в 2023 году»

30 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать

Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке», назвал лучшего и худшего тренеров Российской премьер-лиги по итогам уходящего календарного года.

«Лучший тренер РПЛ в этом году Ивич, а худший – Абаскаль. Посмотрите на результаты команд. Они говорят сами за себя», - цитирует Камоцци Sport24.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича после восемнадцати туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» Гильермо Абаскаля идёт пятым, отставая от «быков» на восемь зачётных баллов.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.

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Спартак Москва Краснодар Владимир Ивич Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги
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