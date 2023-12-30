​Глава РПЛ рассказал, что его больше всего порадовало в уходящем году

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, ответил на вопрос, что его больше всего порадовало в уходящем 2023 году. Алаев указал на интригу в чемпионате России.

«Интрига в нынешнем сезоне РПЛ на всех этажах турнирной таблицы. Я уже жду, когда возобновится чемпионат. Я всегда говорил, что для меня главное – интрига и бескомпромиссная борьба за каждую позицию», - цитирует Алаева Sport24.

После восемнадцати туров чемпионата России на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», который ещё никогда не выигрывал титул. «Быки» имеют в своём активе 38 очков. Второе место с 36 очками занимает «Зенит» , а тройку замыкает «Динамо», набравшее 32 балла.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале августа.