Каррера назвал «Крылья Советов» главным открытием года в РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о главном открытии 2023 года в Российской премьер-лиге.

«Крылья Советов» стали сюрпризом для всех, их можно считать открытием года в РПЛ», — приводит слова Карреры Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России подопечные Игоря Осинькина провели 18 матчей, в которых смогли завоевать 29 очков. На зимний перерыв самарцы отправились, находясь на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Стоит сказать, что на протяжении нескольких туров «Крылья Советов» входили в топ-3, однако в концовке осеннего отрезка стали терять больше очков.