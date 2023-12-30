Мостовой: Ничего не буду желать «Спартаку»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ничего не хочет желать «красно-белым» в новом году.

«Что пожелаю «Спартаку»? Ничего. У многих «Спартак» уже отходит на второй и третий планы. Они столько всего делают, что людям команда становится не особо интересна», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и завершил первую часть сезона на пятой позиции.

Возобновление чемпионата состоится весной. Первый официальный матч в 2024 году в рамках РПЛ «Спартак» проведет в Санкт-Петербурге против «Зенита».