Кобелев назвал самый запоминающийся матч РПЛ в 2023 году

Российский тренер Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, какой матч Российской премьер-лиги в 2023 году запомнился ему больше всего.

«Зенит» – «Динамо» в Санкт-Петербурге. Напряжение в игре было до самого конца. «Зенит» на последних минутах счет сравнял, а в добавленное время «Динамо» вырвало победу», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, данная встреча прошла в августе в рамках третьего тура нынешнего сезона РПЛ и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:2. Решающий мяч был забит Вячеславом Грулёвым на шестой компенсированной минуте.

В настоящий момент в чемпионате России зимняя пауза. Возобновление турнира состоится в марте.