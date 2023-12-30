​Соболев оценил уходящий год

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сделал публикацию в социальных сетях. В ней приводятся статистические показатели футболиста – 28 матчей, 2199 игровых минут, 12 голов, 8 голевых передач, 110 минут на голевое действие.

«2023 - не самый лучший футбольный год… Уверен, новый год будет лучше! Всех с наступающим!» - написал Соболев.

Отметим, что «Спартак» проводит зимние каникулы на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиге. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков. Чемпионат продолжится в марте.