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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев оценил уходящий год

30 Декабря 2023 • 14:55 Комментировать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сделал публикацию в социальных сетях. В ней приводятся статистические показатели футболиста – 28 матчей, 2199 игровых минут, 12 голов, 8 голевых передач, 110 минут на голевое действие.

«2023 - не самый лучший футбольный год… Уверен, новый год будет лучше! Всех с наступающим!» - написал Соболев.

Отметим, что «Спартак» проводит зимние каникулы на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиге. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков. Чемпионат продолжится в марте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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