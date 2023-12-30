​Ташуев назвал цель «Факела»

Рулевой «Факела» Сергей Ташуев высказался о целях, которые его команда ставит на следующий календарный год.

«Перед нами стоит одна задача: не вылететь и остаться в РПЛ. Но такая задача была изначально. По ходу сборов будем смотреть дальше. Конечно, мы будем стараться выше подниматься в таблице, но борьба будет ожесточённая», - цитирует Ташуева Metaratings.

На зимние каникулы «Факел» ушёл на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах воронежская команда смогла раздобыть двадцать один зачётный балл.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.