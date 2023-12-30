Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым рассказал о своих новогодних обычаях.

«У меня есть главная новогодняя традиция – на протяжении многих лет уже отмечаю Новый год только дома и только с семьей. В баню 31 числа не хожу (смеется). Для меня это чисто семейный праздник. Многие там уезжают в рестораны или куда-то в отпуск. Но я отмечаю Новый год чисто в домашней обстановке. Что касается фильмов, то там у меня особой традиции нет. Главная традиция – семья. Всех с наступающим!» - сказал Деменко.