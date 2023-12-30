​«Динамо» показало атмосферный новогодний ролик

На канале московского «Динамо» в YouTube был опубликован атмосферный новогодний ролик. В съёмках приняли участие футболисты и главный тренер команды Марцел Личка.
В ролике можно услышать музыку из песни «Если у вас нету тёти», известную по культовому фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Слова заменены на другие – связанные с «Динамо». В концовке поются такие строки:
«Динамо» - клуб лучший самый!
Об этом мы будем петь
Думайте сами, решайте сами,
Болеть или не болеть. Болеть!»
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube по ссылке.
Отметим, что после первой части сезона «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.
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