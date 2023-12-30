Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым рассказал о своих новогодних обычаях.

«У меня особой традиции нет. Это исходя из того, что я много лет прожил за границей. А там Новый год – не такой праздник, как Рождество. У нас первого января всегда тренировки были. Поэтому Новый год особо не отмечали там. Там все спокойно относятся к Новому году. А сейчас уже все достаточно просто. С возрастом ты спокойно воспринимаешь все. Так что у меня какой-то традиции не сложилось новогодней», - сказал Мостовой.