Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев назвал игрока «Спартака» лучшим легионером РПЛ

30 Декабря 2023 • 14:18 Комментировать

Экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, кого считает лучшим легионером Российской премьер-лиги.

«Квинси Промес - лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», - рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 31-летний нидерландец провел 17 поединков. Промес записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев назвал цель «Факела»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» показало атмосферный новогодний ролик
14:18 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал игрока «Спартака» лучшим легионером РПЛ
14:01 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил борьбу за чемпионство в РПЛ
13:48 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Головин – лучший футболист России»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал лучшего молодого футболиста России
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Лучший - тот, кто выигрывает»: Ловчев назвал тренера года в России
13:28 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал о своём отношении к «Локомотиву»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал дураками тех, кто критикует сборную России
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» поздравил болельщиков с Новым годом видео
12:31 · Россия. Премьер-лига
Чернов обратился к фанатам «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
12:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал лучшего футболиста в России
11:40 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай
11:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонин назвал игрока ЦСКА открытием года
Все новости
Рекомендуем