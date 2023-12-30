Романцев назвал игрока «Спартака» лучшим легионером РПЛ

Экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, кого считает лучшим легионером Российской премьер-лиги.

«Квинси Промес - лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», - рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 31-летний нидерландец провел 17 поединков. Промес записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.