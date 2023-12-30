Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Матвей Сафонов вошел в список 25 самых дорогих вратарей мира.

«Сложно сказать, заслуженно или нет. Но то, что у нас Сафонов – один из лучших, это однозначно. Благодаря нему «Краснодар» идет на первом месте. Но я не до конца понимаю, как они высчитывают эту стоимость. Относиться к этому надо спокойнее. Но Матвей в любом случае молодец. Лучший ли он вратарь в России? Я скажу так: один из двух. Причем второго назвать не смогу. Акинфеев тоже держит уровень, но тоже ошибается иногда. Раньше он ошибался, когда был молодой, но это ведь не помешало ему.

Так что Сафонов – один из лучших. Просто смешно, что у нас не так давно говорили, что у нас вратарей нет. Давали гражданство иностранцам. Так что называть нас нефутбольной страной тоже неправильно», - сказал Мостовой.