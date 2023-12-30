Романцев оценил борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» обнадежил в этом году. Я очень хочу, чтобы и «быки», и «Динамо», и «Спартак» навязывали борьбу «Зениту». Хочу, чтобы интерес к таблице сохранялся каждый тур», - рассказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в таблице. «Зенит» с 36 очками занимает второе место. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Далее располагаются столичные «Локомотив» и «Спартак».