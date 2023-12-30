Романцев: «Головин – лучший футболист России»

Бывший рулевой московского «Спартака» Олег Романцев в общении с журналистами высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Эксперт назвал хавбека лучшим российским футболистом 2023 года.

«Головин заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее. Это очень хороший пример для наших футболистов», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Александр защищает цвета монегасков с лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.