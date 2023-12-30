Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Головин – лучший футболист России»

30 Декабря 2023 • 13:48 Комментировать

Бывший рулевой московского «Спартака» Олег Романцев в общении с журналистами высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Эксперт назвал хавбека лучшим российским футболистом 2023 года.

«Головин заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее. Это очень хороший пример для наших футболистов», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Александр защищает цвета монегасков с лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Олег Романцев Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
​Анри: «В моё время за титул боролись только «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
14:55 · Россия. Премьер-лига
​Соболев оценил уходящий год
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев назвал цель «Факела»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» показало атмосферный новогодний ролик
14:18 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал игрока «Спартака» лучшим легионером РПЛ
14:01 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил борьбу за чемпионство в РПЛ
13:48 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Головин – лучший футболист России»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал лучшего молодого футболиста России
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Лучший - тот, кто выигрывает»: Ловчев назвал тренера года в России
13:28 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал о своём отношении к «Локомотиву»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал дураками тех, кто критикует сборную России
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» поздравил болельщиков с Новым годом видео
12:31 · Россия. Премьер-лига
Чернов обратился к фанатам «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
12:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал лучшего футболиста в России
11:40 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай
Все новости
Рекомендуем