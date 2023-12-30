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Романцев назвал лучшего молодого футболиста России

30 Декабря 2023 • 13:39 Комментировать

Экс-главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев назвал лучшего молодого российского игрока.

«Из молодых я отмечу Захаряна. Он - довольно талантливый пацан. Чем быстрее «Реал Сосьедад» начнет его наигрывать, тем быстрее он раскроется и будет подтягиваться к уровню Головина», - приводятся слова Романцева на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 поединков за испанский коллектив, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Олег Романцев Арсен Захарян ещё теги
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