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«Лучший - тот, кто выигрывает»: Ловчев назвал тренера года в России

30 Декабря 2023 • 13:34 Комментировать

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал лучшего тренера года в России.

«В книге моего учителя Николая Петровича Старостина определено, кто лучший тренер - тот, который выигрывает. Наверно, в этом году - Семак. Тут вопросов нет», - приводятся слова Ловчева на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургского «Зенита» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России.

В текущем розыгрыше РПЛ питерцы занимают второе место, отставая от «Краснодара» на два балла.

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