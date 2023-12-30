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Романцев рассказал о своём отношении к «Локомотиву»

30 Декабря 2023 • 13:28 Комментировать

Экс-наставник сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к столичному «Локомотиву».

«Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Сёминым. Не смотрю матчи этой команды», - передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Сёмина «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали кубок страны.

Юрий Павлович покинул московский коллектив в конце сезона-2019/2020. Руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт со специалистом.

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