Романцев рассказал о своём отношении к «Локомотиву»

Экс-наставник сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к столичному «Локомотиву».

«Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Сёминым. Не смотрю матчи этой команды», - передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Сёмина «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали кубок страны.

Юрий Павлович покинул московский коллектив в конце сезона-2019/2020. Руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт со специалистом.