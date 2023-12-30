Романцев назвал дураками тех, кто критикует сборную России

Экс-рулевой московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с журналистами высказался о выступлении сборной России в уходящем году.

«То, что сборная России все делает правильно непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста. Сборная делает все правильно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы от участия в международных турнирах. Сборная России провела ряд товарищеских матчей. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу (8:0).