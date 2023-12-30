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Чернов обратился к фанатам «Спартака»

30 Декабря 2023 • 12:31 Комментировать

Футболист столичного «Спартака» Никита Чернов обратился к поклонникам команды перед праздниками.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака» с праздником. Желаю здоровья и добра, пусть у вас горят глаза. Надеюсь, что в предстоящем году мы сможем порадовать вас результатами!» - поведал игрок в интервью корреспонденту Metaratings.ru.

После 18 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь пунктов. Матчи чемпионата страны возобновятся в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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