Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Андрей Тихонов назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году.

«Тренер года - Ивич. Потому что от «Краснодара» никто не ожидал, что может так выглядеть. Да, команда не всегда играет, как говорится, по-чемпионски. Но она стабильна, не проваливается», - приводятся слова Тихонова на страницах Sport24.

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Чемпионат возобновится в марте 2024 года.