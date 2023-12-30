Ловчев назвал лучшего футболиста в России

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги 2023 года. Эксперт назвал лучшего футболиста в России.

«Артем Дзюба. Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды. Вокруг него весь футбол сейчас крутится», - приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий провел 20 поединков за «железнодорожников», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

После 18 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь баллов.