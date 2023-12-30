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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван возможный новый клуб Черчесова

30 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать

Российский тренер Станислав Черчесов может вернуться к работе. У 60-летнего специалиста появился вариант трудоустройства в чемпионате ОАЭ.

Как информируют журналисты Sport24, в услугах Черчесова заинтересована «Аль-Джазира». Команда занимает шестое место после 12 проведенных матчей.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к российскому наставнику со стороны стамбульского «Бешикташа».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист покинул этот клуб после неудачного выступления в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Шалимов объяснил, почему Черчесова хотят пригласить в «Бешикташ»

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Аль-Джазира
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