Назван возможный новый клуб Черчесова

Российский тренер Станислав Черчесов может вернуться к работе. У 60-летнего специалиста появился вариант трудоустройства в чемпионате ОАЭ.

Как информируют журналисты Sport24, в услугах Черчесова заинтересована «Аль-Джазира». Команда занимает шестое место после 12 проведенных матчей.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к российскому наставнику со стороны стамбульского «Бешикташа».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист покинул этот клуб после неудачного выступления в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

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