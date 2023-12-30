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Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай

30 Декабря 2023 • 11:40 Комментировать

Главный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе в свою команду нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Желаю Артёму больших успехов в «Локомотиве». Но, думаю, он полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться на расстоянии», - приводит слова российского специалиста «Лига Ставок» в своем телеграм-канале.

Напомним, что Слуцкий на днях заключил трудовое соглашение с «Шанхай Шеньхуа». Срок контракта рассчитан на один год. К работе на новом месте 52-летний наставник приступит с 1 января 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги
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