Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в Китай

Главный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе в свою команду нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Желаю Артёму больших успехов в «Локомотиве». Но, думаю, он полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться на расстоянии», - приводит слова российского специалиста «Лига Ставок» в своем телеграм-канале.

Напомним, что Слуцкий на днях заключил трудовое соглашение с «Шанхай Шеньхуа». Срок контракта рассчитан на один год. К работе на новом месте 52-летний наставник приступит с 1 января 2024 года.