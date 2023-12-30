Футболисты, которых не стало в 2023 году

Календарный 2023 год завершается. Осталось совсем немного времени для того, чтобы история совершила новый виток своего развития. Настало время вспомнить тех из футбольного мира, кто ушёл от нас в 2023 году. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футбольных утратах уходящего года.

Внезапные смерти

Количество внезапных смертей в футболе возрастает год от года. Уходят как молодые парни в возрасте 17 лет, так и футболисты, которые уже собирались завершать карьеру. Но, согласитесь, в 40 лет, когда ты только хочешь начать новую жизнь, вряд ли кто-то задумывается о том, что его может поджидать внезапная смерть. Так случилось с Марком Диппольдом в одном из низших дивизионов Германии.

Только осенью было зафиксировано 46 внезапных смертей в мире футбола, из которых 12 человек умерли во время игры в футбол, восемь – от остановки сердца, трое – от рака, трое – во сне. Это всё не звёздные или высокоуровневые игроки, но парни, которые отдавали себя любимой игре в футбол…

Двамена

Рафаэль Двамена давно уже не хватал звёзд с неба, но имел за плечами опыт игры за сборную Ганы и испанский «Леванте». В текущем году у Рафаэля всё шло на весьма достойном уровне – 9 голов в 11 проведённых матчах. Но… 23-я минута матча Суперлиги Албании между футбольными клубами «Эгнатия» и «Партизани» стала роковой. Двамена потерял сознание, перенёс остановку сердца на поле и уже после прибытия в больницу перенёс ещё один инсульт, после которого скончался в возрасте 28 лет.

Бобби Чарльтон

Бобби Чарльтон мог покинуть этот мир в 1958 году во время мюнхенской авиакатастрофы, но он выжил. Выжил, чтобы стать одним из величайших футболистов Англии всех времён. Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 1966 года остался живым в ужасной трагедии, чтобы дарить этому миру футбол, который заслужила Англия. Капитан «Манчестер Юнайтед» обладал отменным дриблингом, точным пасом и невероятно поставленным ударом. Редко сочетающиеся в одном игроке качества. Британский «рыцарь» последние три года жил с деменцией и ушёл из этого мира 21 октября 2023.

Призёры чемпионатов мира и Европы

Хорст-Дитер Хёттгес практически всю свою карьеру провёл в «Вердере», с которым в 1965 году успел стать чемпионом ФРГ. В 1972 и 1974 году «железная нога» стал обладателем золотых медалей в составе национальной сборной Германии на чемпионате Европы и домашнем мундиале. 22 июня 2023 года сердце Хётгеса перестало биться на 79 году жизни.

Бронзовый призёр чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года Джанлука Виалли провёл отменную карьеру, за которую успел выиграть звание чемпиона Италии в составе «Сампдории» и «Ювентуса». Вместе с «Челси» выигрывал Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Российские болельщики наверняка вспомнят Виалли как играющего тренера «Челси», матчи которого активно транслировали на российском телевидении в начале «нулевых». 6 января исполнится год, как Виалли скончался от рака поджелудочной железы.

Самые известные футболисты, которых не стало 2023 году