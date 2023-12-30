Алдонин назвал игрока ЦСКА открытием года

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какого игрока считает открытием года в Премьер-лиге.

«Открытием 2023 года стал Файзуллаев. Он радует своими действиями, сейчас играет первой скрипкой - создаёт моменты и реализовывает их. С точки зрения селекции ЦСКА грамотно сработал», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев сыграл 24 поединка за «армейцев», записав на свой счет четыре забитых мяча и десять голевых передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.