Игрок «Спартака» Мелёшин: «Мои личные итоги года - неудовлетворительные»

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил свою игру в первой половине нынешнего сезона.

«Мои личные итоги года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось. Буду работать дальше - всё получится», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел восемь поединков за «красно-белых» во всех турнирах. На его счету один забитый мяч.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.