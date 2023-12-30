«Зенит» не подпишет Грама

Защитник Алаа Грам, правами на которого владеет «Сфаксьен», не перейдет в петербургский «Зенит». Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», руководство «сине-бело-голубых» не заинтересовано в подписании 22-летнего тунисского футболиста.

В нынешнем сезоне Грам принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча. В общей сложности на его счету 90 поединков и четыре забитых мяча за «Сфаксьен».

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают защитника в 1,2 миллиона евро.