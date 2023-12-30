Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не подпишет Грама

30 Декабря 2023 • 08:49 Комментировать

Защитник Алаа Грам, правами на которого владеет «Сфаксьен», не перейдет в петербургский «Зенит». Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», руководство «сине-бело-голубых» не заинтересовано в подписании 22-летнего тунисского футболиста.

В нынешнем сезоне Грам принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча. В общей сложности на его счету 90 поединков и четыре забитых мяча за «Сфаксьен».

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают защитника в 1,2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сфаксьен Алаа Грам ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
6 игроков на грани ухода из «Реала» 8
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
10:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мелёшин: «Мои личные итоги года - неудовлетворительные»
08:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не подпишет Грама
08:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала главное разочарование 2023 года
29 Декабря
22:51 · Россия. Премьер-лига
Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии эксклюзив
22:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская похвалила РПЛ за вернувшуюся конкуренцию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» анонсировало матчи с клубами РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Мор знает, какой клуб для Алексея Миранчука будет идеальным
21:18 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил слухи о возвращении Миранчука в «Торино»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал игрока-открытие 2023 года
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов ответил, чего не хватает российскому футболу
20:48 · Россия. Премьер-лига
Болельщики смогут пообщаться в чате с игроками сборной России видео
20:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала положительные моменты российского футбола
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Алаев не согласен с мнением, что РПЛ деградирует
19:24 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ постарается начать следующий сезон как можно раньше
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал возможный переход сына в клуб РПЛ
Все новости
Рекомендуем