Смородская назвала главное разочарование 2023 года

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что считает главным разочарованием уходящего года.

«Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований. Надеюсь, скоро все наладится и изменится», - передает слова Смородской Legalbet.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина победили Кубу со счетом 8:0.