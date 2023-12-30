Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская назвала главное разочарование 2023 года

30 Декабря 2023 • 08:44 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что считает главным разочарованием уходящего года.

«Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований. Надеюсь, скоро все наладится и изменится», - передает слова Смородской Legalbet.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина победили Кубу со счетом 8:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
10:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мелёшин: «Мои личные итоги года - неудовлетворительные»
08:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не подпишет Грама
08:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала главное разочарование 2023 года
29 Декабря
22:51 · Россия. Премьер-лига
Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии эксклюзив
22:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская похвалила РПЛ за вернувшуюся конкуренцию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» анонсировало матчи с клубами РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Мор знает, какой клуб для Алексея Миранчука будет идеальным
21:18 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил слухи о возвращении Миранчука в «Торино»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал игрока-открытие 2023 года
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов ответил, чего не хватает российскому футболу
20:48 · Россия. Премьер-лига
Болельщики смогут пообщаться в чате с игроками сборной России видео
20:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала положительные моменты российского футбола
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Алаев не согласен с мнением, что РПЛ деградирует
19:24 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ постарается начать следующий сезон как можно раньше
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал возможный переход сына в клуб РПЛ
Все новости
Рекомендуем