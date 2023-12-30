В главных слухах недели вы узнаете, какого звёздного футболиста Криштиану Роналду уговорил перейти в «Аль-Наср», и какой ультиматум Килиану Мбаппе поставил «Реал». Об этом и не только – в последнем выпуске постоянной рубрики сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду уговорил друга перейти в «Аль-Наср»

Саудовские клубы настроены продолжать привлекать статусных футболистов из европейских лиг за счёт своих широких финансовых возможностей. Есть информация, что «Аль-Наср» нацелился на обладателя «Золотого мяча»2018 года – на Луку Модрича. По слухам, звёздный нападающий команды Криштиану Роналду уже уговорил хорватского полузащитника перейти в команду. Учитывая тот факт, что в этом сезоне роль Модрича уже не такая значимая, вариант с «Аль-Насром» может быть интересен футболисту.

«Милан» выбрал нового топ-тренера

В этом сезоне «Милан» выступает не лучшим образом. На текущий момент «россонери» занимают лишь третье место в турнирной таблице Серии А, а в Лиге чемпионов команда не смогла выйти в плей-офф. Поговаривают, что в «Милане» думают о смене главного тренера – Стефано Пиоли может быть уволен в обозримом будущем. Если верить слухам, «россонери» хотят назначить Антонио Конте, который уже полгода не имеет работы. Есть информация, что назначение Конте поддерживает Златан Ибрагимович – совсем недавно он стал советником владельцев «Милана».

У Моуринью конфликт с футболистом

В «Роме» неспокойно. Поговаривают, что у главного тренера команды Жозе Моуринью имеется конфликт с полузащитником Ренату Саншешем. В недавнем матче против «Болоньи» Моуринью выпустит Саншеша на замену, но уже через 19 минут заменил. На следующий матч португальский футболист и вовсе не был заявлен. После этого Саншеш удалил со странички в социальной сети информацию о том, что он является игроком «Ромы». По некоторым данным, отношения Моуринью и Саншеша разрушились.

Гвардиола может возглавить сборную

Сборная Бразилии очень хотела пригласить на тренерский мостик Карло Анчелотти. Не удалось – итальянец продлил контракт с «Реалом» до середины 2026 года. Теперь, если верить слухам, «селесао» могут нацелиться на Хосепа Гвардиолу. В бразильской сборной надеются на то, что Гвардиола будет готов уйти из «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона – за год до истечения его действующего трудового договора.

«Реал» поставил ультиматум Мбаппе

Слухи о будущем Килиана Мбаппе никуда не деваются. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, и правила ФИФА позволяют ему с января начать переговоры с иностранными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт. «Реал» сохраняет интерес к Мбаппе, но ждать решения футболиста в Мадриде готовы недолго. По слухам, «Реал» поставил Килиану ультиматум – он должен ответить «да» или «нет» по поводу летнего трансфера до середины января. Если ответа не будет, то «сливочные» откажутся от кандидатуры француза.

В то же время на неделе в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ» и летом переходить в «Реал». Ситуация должна проясниться в самое ближайшее время.

Слухи собирал Александр Тихий.