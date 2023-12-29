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Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии эксклюзив

29 Декабря 2023 • 22:51 Комментировать

Неназванный российский клуб заинтересовался игроком из чемпионата Бельгии. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Речь идёт про форварда «Серкль Брюгге» Кевина Денки. Источник сообщает, что при этом клуб из Бельгии не планирует расставаться со своим лучшим бомбардиром в зимнее трансферное окно. Более того, Кевин является лучшим бомбардиром всего чемпионата Бельгии.

Денки – 23-летний тоголезский нападающий. Его основная позиция – центрфорвард, иногда он может смещаться на правый фланг. В этом сезоне молодой игрок забил аж 16 голов в 20 матчах за свой клуб.

Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро. Контракт Денки с нынешним клубом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

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