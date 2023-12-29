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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская похвалила РПЛ за вернувшуюся конкуренцию

29 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская восторженно высказалась о конкуренции за чемпионский титул, которая в этом сезоне в чемпионате России особенно заметна.

«Самое положительное в российском футболе то, что на зимний перерыв ушли с новым лидером — «Краснодаром». Огромный плюс, что в чемпионате появилась конкуренция», - говорит Смородская Legalbet.

Напомним, что на зимний перерыв абсолютным лидером турнирной таблицы ушёл «Краснодар» с 38 очками в активе. Совсем ненамного отстаёт «Зенит» - 36 баллов. «Динамо» с 32 баллами на третьей строчке. Замкнули пятёрку «Локомотив» (31 балл) и «Спартак» (30 баллов).

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