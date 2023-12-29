Махачкалинское «Динамо» анонсировало матчи с клубами РПЛ

Махачкалинское «Динамо» анонсировало матчи на зимних сборах против клубов Российской премьер-лиги.

Как сообщает клубная пресс-служба, 15 февраля махачкалинцы встретятся с калининградской «Балтикой» из зоны вылета. А 18 февраля динамовцев ждёт спарринг с середняком лиги, «Факелом» Сергея Ташуева.

В активе «Динамо» после 20 туров первенства 37 баллов, команда является лидером Мелбет-Первой лиги. Всего на один балл клуб опережает «Химки», на два – «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал». Возглавляет динамовцев Махачкалы с лета 2023 года опытный тренер Курбан Бердыев. Президент клуба – Гаджи Гаджиев, а генеральный директор – Шамиль Газизов.