Мор знает, какой клуб для Алексея Миранчука будет идеальным

В последнее время слухи сватают полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино», где он играл в прошлом сезоне. Телеэксперт Эдуард Мор назвал вариант возвращения Миранчука в Турин идеальным для его карьеры на ближайшие полгода.

«Идеальный клуб для Миранчука? «Торино». Там всё знакомо, есть гарантированное место в составе, тренер его знает. Если он вернётся в «Торино», то очень хорошо проведет полгода», - говорит Мор для телеканала «Матч ТВ».

Миранчук этот сезон проводит в «Аталанте». Всего в 12 официальных матчах в чемпионате Италии и Лиге Европы у него один гол и две голевые передачи.