Семшов оценил слухи о возвращении Миранчука в «Торино»

Вчера появились новости о том, что «Торино» может вновь арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты». Россиянин в этом сезоне в составе бергамасков имеет довольно мало игровой практики, а в Турине в прошлом сезоне он регулярно оформлял голевые действия.

«Любой вариант для него лучший, если будет постоянно играть. Мне импонируют его старание, стремление, он пользуется даже минимальными шансами. Но в Италии он не первый год, должен играть по 90 минут», - говорит Семшов телеканалу «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что ему нужен тот тренер, который будет доверять с первой минуты.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до окончания следующего сезона.

Ранее возможный камбэк Миранчука в Турин оценила Ольга Смородская.