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Борис Игнатьев назвал игрока-открытие 2023 года

29 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать

Почти в самом конце 2023 календарного года ветеран российского тренерского цеха назвал игрока-открытие отечественного футбола. Им оказался полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

«Отмечу его технико-тактическую оснащенность. О проявил себя настоящим лидером, стремился участвовать во многих командных эпизодах и в целом провёл год на хорошем эмоциональном уровне», - говорит Игнатьев Betonmobile.

В уходящем году «Краснодар» Сперцяна лидирует в турнирной таблице РПЛ, на пару баллов опережая «Зенит». В июне «быки» едва не завоевали Кубок России, проиграв столичному ЦСКА финальный матч в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Борис Игнатьев Эдуард Сперцян ещё теги
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