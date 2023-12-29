Борис Игнатьев назвал игрока-открытие 2023 года

Почти в самом конце 2023 календарного года ветеран российского тренерского цеха назвал игрока-открытие отечественного футбола. Им оказался полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

«Отмечу его технико-тактическую оснащенность. О проявил себя настоящим лидером, стремился участвовать во многих командных эпизодах и в целом провёл год на хорошем эмоциональном уровне», - говорит Игнатьев Betonmobile.

В уходящем году «Краснодар» Сперцяна лидирует в турнирной таблице РПЛ, на пару баллов опережая «Зенит». В июне «быки» едва не завоевали Кубок России, проиграв столичному ЦСКА финальный матч в серии пенальти.