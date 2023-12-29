​Тарханов ответил, чего не хватает российскому футболу

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, чего не хватает российскому футболу.

«Не хватает прогресса. Нужно уметь обучать тренеров, которые воспитывают футболистов», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов считает, что нужно проанализировать ситуацию с детско-юношеским футболом, после чего создать программу, которая позволит развиваться молодым футболистам.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Если говорить о Премьер-лиге, то после восемнадцати сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Вторая строчка у «Зенита», а тройку замыкает «Динамо».