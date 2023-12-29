30 декабря несколько игроков сборной России получат доступ к официальному телеграм-каналу национальной команды и смогут пообщаться в чате со всеми желающими. Об этом сообщает пресс-служба российской команды, выложив небольшой видеоролик.

Так, права администратора канала получат сразу девять игроков: Александр Соболев, Фёдор Чалов, Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов, Данил Глебов, Иван Обляков, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Все они смогут общаться с фанатами в комментариях.

Помимо футболистов сборной, в онлайн-мероприятии поучаствует и рулевой сборной России Валерий Карпин.